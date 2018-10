Sinfonie di vibrazione, quando l'Oriente sciamanico incontra la classica

Nella Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania si è aperta la nuova stagione Chant D’Automne promossa dalla Camerata Polifonica Siciliana sotto la presidenza di Aldo Mattina e la direzione artistica di Giovanni Ferrauto, avviando così (dopo la recente stagione estiva) i festeggiamenti del trentennale di attività concertistica dell’associazione. Anche questa rassegna si connota di un’impronta anticonvenzionale, conforme alla linea di ricerca perseguita da Ferrauto (negli ultimi quindici anni) come si è potuto evincere ampiamente dal primo appuntamento, dal titolo Sinfonie di vibrazione, affidato all’estro dei percussionisti Alfio Sciacca e Giovanni Caruso, nonché alla fantasiosa ispirazione della pianista Isabella Libra che ha curato anche la proiezione su video. Quest’ultima infatti, attratta dall’interazione fra suoni, luci e colori, ambito nel quale si muove da anni con disinvoltura dopo una formazione specifica in Svizzera, ha elaborato il progetto artistico The piano Colours, con finalità didattico-terapeutiche sulla valenza del suono.

La maggior parte del pubblico ha preferito il posto a terra, o su tappetini personali, o su dei cuscini predisposti al fine di consentire una posizione comoda e sciolta per la fruizione visivo-auditiva della prima parte della serata, detta Chromoconcerto, con effetti di luce, tra immagini multicolori di avanguardie artistiche fra astrattismo e surrealismo, e brani pianistici contemporanei eseguiti dalla pianista, a partire dal delicato Claire de lune di Debussy.

La parte di forte caratterizzazione sonora è stata quella a seguire, con le percussioni a tutto spiano che hanno posto in evidenza la passione dei due protagonisti Sciacca e Caruso, protesi a una piena spettacolarità con effetti di intensificazione e rarefazione delle vibrazioni, fra i tamburi giapponesi chiamati Taiko, che si prestano a una ritmica imponente, e il Gong Drum nell’ultima fase, del tutto assordante per il suo marcato registro grave.

Di certo si è trattato di una performance fuori dal comune, che ha incuriosito il pubblico, non solo per l’abilità e l’ostinazione esecutiva con cui i protagonisti si identificano negli strumenti, facendosi avviluppare da un circuito sconvolgente di vibrazioni, ma anche per le origini a cui gli strumenti si legano, risalendo a tradizioni orientali di rituali praticati dagli sciamani, ovvero sacerdoti ritenuti in grado di esercitare poteri soprannaturali e magici, con proprietà etno-mediche, i quali facevano uso del tamburo per allontanare gli spiriti maligni o per propiziarsi quelli buoni, nonché per avere accesso a regioni precluse ai normali esseri umani.

Al di là di qualsiasi commento, un concerto improntato a criteri di anticonformismo e alle arti performative, di qualunque commistione si tratti, è sempre motivo di interesse e di originali sollecitazioni per il pubblico del ventunesimo secolo, disponibile alla conoscenza di nuove frontiere che non conosceranno mai limiti.

