"La tempesta" di Andò in prima nazionale a Palermo

Debutta in prima nazionale, venerdì 7 dicembre (ore 21) al Teatro Biondo di Palermo, La tempesta di William Shakespeare nell’inedito adattamento di Roberto Andò e Nadia Fusini, con la regia di Andò, le scene di Gianni Carluccio, i costumi di Daniela Cernigliaro, le musiche originali di Franco Piersanti, le luci di Angelo Linzalata e il suono di Hubert Westkemper. Prodotto dal Teatro Biondo, lo spettacolo è interpretato da Renato Carpentieri nel ruolo di Prospero, Vincenzo Pirrotta (Calibano), Filippo Luna (Ariel), Giulia Andò (Miranda), Paolo Briguglia (Ferdinando), Paride Benassai (Trinculo e Antonio), Gaetano Bruno (Stefano e Alonzo), Fabrizio Falco (Gonzalo e Iris).

Un allestimento impegnativo per il teatro pubblico di Palermo, che ha investito le sue migliori risorse in un progetto artistico nel quale sono impegnate alcune eccellenze siciliane, dal regista Andò agli interpreti – Pirrotta, Luna, Andò, Briguglia, Benassai, Bruno, Falco – che affiancano il grande Renato Carpentieri. «L’ultima produzione del quinquennio in cui ho avuto l’onore di dirigere il Teatro Biondo di Palermo – afferma il direttore Roberto Alajmo – è la conclusione più degna di un periodo che è stato, a detta di tutti, felice. Con La tempesta di Roberto Andò il teatro di Palermo si candida a diventare teatro nazionale già nei fatti». Lo spettacolo replicherà al Teatro Biondo fino al 16 dicembre, al Piccolo Teatro di Milano dal 14 al 26 maggio 2019 e in tournée nella stagione 2019-2020.

La tempesta, ultimo capolavoro di William Shakespeare e suo definitivo congedo dalle scene, è un congegno teatrale prodigioso, in cui s’incrociano alcuni temi che prefigurano l’orizzonte della modernità: lo sguardo occidentale a confronto con quello dell’altro, la realtà e l’illusione, l’incantesimo della mente e il potere come complotto e usurpazione, il mistero della giovinezza e l’incombere della fine. Roberto Andò rilegge La tempesta attraverso il fluire, grandioso e imprevedibile, della mente di Prospero, assecondando l’incedere minuzioso e incalzante del suo piano per congedarsi dal mondo e iniziare la figlia Miranda alla vita e al mistero dell’esistenza. Protagonista della pièce è Renato Carpentieri, un attore giunto a quel magistero essenziale e profondo che appartiene solo ai grandi interpreti, qui affiancato da un cast affascinante e sorprendente.

«Per quanto contestata da Harold Bloom – spiega Andò – penso che La tempesta sia un geniale omaggio al teatro, e una delle commedie più profonde che siano state dedicate al senso della vita. È l’opera della rigenerazione, dove il naufrago, il disperso, l’usurpato ritrovano il filo interrotto delle loro esistenze. Se c’è una ragione per cui ancora oggi questa commedia ci parla, è nell’idea, per nulla semplice o banale, che l’essere umano sia destinato a convivere con la tempesta, e che dopo ogni tempesta debba fare chiarezza dentro di sé».

In una misteriosa isola del Mediterraneo naufraga una nave con a bordo il re di Napoli, Alonso, suo figlio Ferdinando, suo fratello Sebastiano, il duca di Milano, Antonio, e vari cortigiani. Sull’isola vivono il gran mago Prospero, già duca spodestato di Milano, sua figlia Miranda, lo spirito Ariele e lo “schiavo”, il mostro umano Calibano (il cui nome è anagramma di “cannibale”). La tempesta è stata escogitata da Prospero e nel naufragio non è perito nessuno. I naufraghi approdano in punti diversi: Ferdinando opportunamente vicino a dove si trovano Prospero e la figlia, così che i due giovani si innamorino perdutamente l’uno dell’altra; il re di Napoli e il duca di Milano devono invece compiere un lungo cammino attraverso l’isola, mentre Calibano si mette al servizio dei marinari Stefano e Trinculo per organizzare un colpo di stato contro il padrone. Più tardi, Antonio e Sebastiano complottano per strappare il regno di Napoli ad Alonso, ma falliscono miseramente. Alla fine Prospero perdona tutti, anche chi non si pente, come il fratello Antonio, che gli aveva portato via il ducato milanese. Il mago prepara le nozze di Ferdinando e Miranda con un affascinante spettacolo e, dopo aver sotterrato la bacchetta con i suoi incantesimi, si prepara a tornare con gli altri in Europa, lasciando Calibano unico padrone dell’isola.

Scrive Andò nelle note di regia: «Quando preparavo Il manoscritto del principe, il film in cui ho raccontato gli ultimi quattro anni della vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (quelli in cui scrisse Il Gattopardo), per trasmettere la mia idea del principe all’attore che l’avrebbe interpretato, il grandissimo Michel Bouquet, lo paragonavo a Prospero e gli leggevo quel che lo stesso Lampedusa aveva scritto della Tempesta per i suoi allievi. Tomasi descriveva la commedia come l’ultimo slancio fantastico di un genio, e ne invidiava il brio indiavolato. Nel raccontarla a Francesco Orlando vi metteva qualcosa di sé, ritrovandosi perfettamente nell’addio alla vita intonato dal mago: «E il mio finire è la disperazione».

Da allora ho sognato molte volte di portarla in scena. Per quanto contestata da Harold Bloom, penso che La tempesta sia un geniale omaggio al teatro, e una delle commedie più profonde che siano state dedicate al senso della vita. È l’opera della rigenerazione, dove il naufrago, il disperso, l’usurpato ritrovano il filo interrotto delle loro esistenze. Se c’è una ragione per cui ancora oggi questa commedia ci parla, è nell’idea, per nulla semplice o banale, che l’essere umano sia destinato a convivere con la tempesta, e che dopo ogni tempesta debba fare chiarezza dentro di sé. Come pure, per dirla con Auden, che l’unica magia che ci è concessa sia «il potere d’incanto che viene dalla disillusione».

La trama, come la riassume Tomasi di Lampedusa, dice molto: «Un uomo vecchissimo e sapientissimo attira nel suo rifugio i nemici, li perdona, dà loro in dote la sua bellissima figlia, poi spezza la bacchetta, sotterra il libro, disperde i sortilegi».

La tempesta appartiene a quel florilegio di opere accomunate dalla tardività, affratellate cioè da uno stile attraverso cui autori diversi hanno espresso in forma drammatica il proprio rapporto col mondo. Adorno riassume questa relazione terminale nell’idea dell’opera d’arte catastrofica. Ma nel capolavoro di Shakespeare, apparentemente, tutto sembra destinato alla conciliazione, non a caso si tratta di una favola. Eppure, anche nella Tempesta domina il tono della retrospezione, ma Shakespeare vi trasfonde uno spirito nuovo, di pietosa serenità, e la fa coincidere con la metamorfosi degli esseri umani che vi sono rappresentati. È il ritorno del romance e della parabola. Anche qui ci sono le crepe e le fessure di cui parlava Adorno a proposito dell’ultimo Beethoven, ma il paesaggio in sfacelo diviene occasione di salvezza e, appunto, di rigenerazione. Il suono che vi domina è quello del flutto profondo del mare, come dirà Eliot, il gorgo in cui Prospero, come Fleba il Fenicio, riattraverserà gli stadi della giovinezza e della maturità, per puntellare, infine, le proprie rovine.

Nella visione che abbiamo voluto darle con Gianni Carluccio, l’isola è diventata una casa disastrata (allagata dalla pioggia e dal mare?), di cui Prospero ha fatto il laboratorio di una speciale esplorazione dell’anima, un interno-esterno circondato da un mare all’inizio in tempesta, poi calmo, e, alla fine, quando Calibano resta il solo abitante dell’isola, di nuovo in preda a un disordine di cui non si prefigura l’esito. La nuova traduzione di Nadia Fusini nasce dalla sua lunga, profonda, frequentazione del testo di Shakespeare, e il nostro adattamento dal desiderio di tendere l’azione, lasciandone l’intera responsabilità alla mente di Prospero, alla sua regia. Renato Carpentieri, un attore giunto all’essenza del suo grandissimo talento, mi dà la certezza di un Prospero memore di quell’accento che ancora si ritrova in certi preziosi, e isolati, intellettuali del Sud, mossi da una disperata intelligenza, e, insieme, da una infinita disposizione al fantasticare, offesi dall’intollerabilità del reale, ma vocati a una dolente dolcezza, a un indomabile furore. Ma qui voglio citare anche tutti gli altri meravigliosi interpreti, e compagni di viaggio, di questa avventura eccezionale: Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna, Giulia Andò, Paolo Briguglia, Paride Benassai, Gaetano Bruno, Fabrizio Falco».

La tempesta di William Shakespeare

Traduzione Nadia Fusini, adattamento Roberto Andò e Nadia Fusini, regia Roberto Andò, scena Gianni Carluccio, musiche originali Franco Piersanti, flautista Roberto Fabbriciani, light designer Angelo Linzalata, suono Hubert Westkemper, costumi Daniela Cernigliaro.

Personaggi e interpreti (in ordine di apparizione): Prospero (Renato Carpentieri), Miranda (Giulia Andò), Ariel (Filippo Luna), Calibano (Vincenzo Pirrotta), Ferdinando (Paolo Briguglia), Gonzalo, Iris (Fabrizio Falco), Trinculo, Antonio (Paride Benassai), Stefano, Alonzo (Gaetano Bruno). Collaborazione artistica Alfio Scuderi, aiuto regia Luca Bargagna. Scenografi realizzatori Giuseppe Ciaccio, Sebastiana Di Gesù, Carlo Gillè, assistente ai costumi Agnese Rabatti. Il regista ringrazia per la collaborazione Alex Vella. Produzione Teatro Biondo Palermo.

