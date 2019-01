I “primi passi” con l’accademia Proyecto Tango

L’emozione di muovere i primi passi del ballo più affasciante in quello che ormai è considerato da più parti, il "tempio" del tango a Catania. Questo sarà possibile domenica 13 gennaio alle 19 all’Empire di via Zolfatai 12 a Catania, con la lezione “primi passi” gratuita di tango organizzata dalla nota accademia Proyecto – Tango, la prestigiosa Scuola catanese recentemente nominata nella terna di finalisti agli Oscar del Tango 2019 di Buenos Aires (categoria: "Migliore Scuola") e che rappresenterà il 9 marzo (notte degli Oscar del tango) l'eccellenza dell'Italia in terra argentina.

E' ben oltre una moda, è un modo d’essere che fa bene alla coppia e ha tantissimi effetti positivi sul fisico e sullo spirito. E' il tango, protagonista di un vero e proprio boom negli ultimi anni, proclamato persino patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco. Anche a Catania il suo sviluppo è stato esponenziale a partire dalla fine degli Anni 90, grazie all'attività dell'associazione culturale Caminito Tango (www.caminitotango.com) e dell'Accademia Proyecto Tango (www.proyectotango.com) che continua ad essere assidua e culturalmente valida ancora oggi.

E quella di domenica prossima è proprio l'iniziativa di ProyectoTango, l'Accademia che già da diversi anni si è affermata per la sua didattica esclusiva che permette, a chi vuole ballare il tango argentino, di capirlo fino in fondo e di "scendere in pista" già dopo le prime lezioni. Questo grazie alla direzione artistica di una coppia di maestri e ballerini dalla pluriennale esperienza didattica, Angelo e Donatella Grasso e ad un cast di maestri argentini fra i più importanti del panorama internazionale, da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero a Joe Corbata e Lucila Cionci, Walter Cardozo e Margarita Klurfan per citare i più noti al grande pubblico.

Il sensazionale incontro dell'Empire, domenica 13 gennaio (ingresso libero) sarà tenuto appunto dai Maestri dell'accademia Angelo e Donatella Grasso che interagiranno con il pubblico presentando nel contempo i diversi stili che caratterizzano questa danza. Non mancheranno, quindi, dimostrazioni pratiche e la possibilità di provare in prima persona l'emozione dei "primipassi" di tango con le musiche più coinvolgenti della tradizione tanguera. Cinque lezioni per scendere subito in pista, è lo slogan che la nota accademia di tango catanese propone ai curiosi, appassionati e aspiranti tangueros. Questo grazie al metodo originale ed esclusivo dei corsi che consente appunto di ballare e divertirsi, già con una certa tecnica, dopo le primissime lezioni.

«Comunicazione, abbraccio, musicalità, costruzione coreografica - dice Angelo Grasso - sono i quattro elementi su cui i neofiti lavoreranno per iniziare a interpretare il tango nella sua essenziale semplicità. Ma questo sarà solo il primo dei momenti formativi che l'accademia intende offrire nella stagione 2019 per cercare di mostrare a 360° i profondi cambiamenti che, in tanti anni, hanno trasformato il tango e Buenos Aires, la città in cui è nato. L'essere tanghèro è quasi una filosofia di vita che impone ai suoi "adepti" valori, abitudini e modi comportamentali e che non può che rispecchiare l'essenza di una comunità che è in continuo cambiamento: così la Scuola intende seguire questo cambiamento presentando il tango e i suoi protagonisti come una "cultura" che, segnando profondamente l'Argentina e il suo popolo, ne ha travalicato i confini per il messaggio universale che essa riesce a trasmettere».

«Nella nostra epoca – continua Donatella Grasso - dove l'esistenza è impostata secondo le regole di uno stile di vita individualista, il tango si presenta come un'opportunità per rompere questa forma di solitudine proponendo di riscoprire, nella sua essenza, quello che è un uomo e quello che è una donna, in un dialogo tra i corpi, le menti e la musica».

I fratelli tanghéri Angelo e Donatella Grasso

«Obiettivo della Scuola – conclude Angelo Grasso - è quello di non insegnare solo un ballo ma di creare un percorso 'ordinato' sul tango e sulle sue innumerevoli sfaccettature, attraverso la presentazione di frammenti della sua storia vissuta e raccontata dai protagonisti di oggi, i migliori artisti del panorama internazionale... cercheremo di mostrare a 360° i profondi cambiamenti che, in tanti anni, hanno trasformato il tango e la sua cultura presentandolo attraverso i suoi protagonisti e attraverso il messaggio universale che tale cultura riesce a trasmettere».

Alla fine dell'incontro la pista dell'Empire sarà occupata dal pubblico tanguero delle grandi occasioni per ballare sulle musiche proposte dal "musicalizador" residente Pietro Cosimano.