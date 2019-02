Camerata Polifonica Siciliana, ode multimediale al millenario potere della parola

Riaperto dopo poco meno di un anno dalla chiusura per lavori di manutenzione ordinaria, domenica 17 febbraio, alle 19.30, torna alla musica il Teatro Sangiorgi di Catania con lo spettacolo Voci. Melologo dall’Encomio di Elena, terzo appuntamento della Camerata Polifonica Siciliana nell’ambito della rassegna “Un palcoscenico per la città” che organizza in sinergia con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

Ed è proprio il direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana, Giovanni Ferrauto, l’autore delle musiche - che includono una base elettronica recuperata grazie all’editing audio di Vincenzo Toro e Gianluca Aresu - sulle quali i versi di Gorgia da Leontini (scritti nel V secolo a.C.), saranno recitati dall’attore Emanuele Puglia, nella messa in scena - rinnovata - firmata da Donatella Capraro, autrice anche delle coreografia e dei video: la terza revisione di Voci, nato nel 1988 e allestito nel 2000 sempre dalla Camerata Polifonica Siciliana, oggi infatti si arricchisce di contributi multimediali.

Il Coro lirico siciliano

«La multimedialità diventa il mezzo necessario per esprimere la multidimensionalità della parola - spiega Ferrauto - un gioco di echi, elaborazioni elettroniche, rifrazione di alcune parole chiave in varie lingue (greco, latino e italiano), sono costantemente presenti nella partitura. Le keyword (come discorso, parola, gioco) sono frammentate, distorte e combinate nel tessuto dell’elaborazione elettronica che accompagna spesso la partitura eseguita dal vivo».

La nutrita sezione musicale comprende l’ensemble strumentale della Camerata Polifonica Siciliana, con Maria Pia Tricoli e Anna Maria Calì al pianoforte, Alessandra Marino al flauto, Carmelo Dell’Acqua al clarinetto, accanto alle percussioni di Giovanni Caruso, Enrico Caruso e Rosario Gioeni, a cui si aggiungono i membri del Coro Lirico Siciliano diretto dal Maestro Francesco Costa, il tutto sotto la direzione dello stesso Giovanni Ferrauto.

«Il ruolo del Coro è fondamentale - continua Ferrauto - in qualità di personaggio terzo, che, come nella tragedia greca, commenta e a volte dialoga in prima persona con l’oratore».

L'attore Emanuele Puglia

Voci. Melologo dall’Encomio di Elena è un singolare omaggio alla classicità (che rappresenta uno dei filoni del calendario di “Una palcoscenico per la città”, accanto al folk e allo swing), una scelta, quella di volgersi a un passato così remoto, che Giovanni Ferrauto spiega così: «E’ scaturita da forti e profonde sensazioni, suggestioni suscitate dalla frequentazione di Lentini e Siracusa, città dal misterioso torpore le cui pietre bianche e gli intensi profumi vegetali hanno sempre avuto in me l’effetto di aprire uno scorcio su un vissuto remoto, reale ma sommerso, della coscienza. L'occasione del testo gorgiano era da tempo attesa, la musica è greca nel senso di una rigorosa filologia dell'inconscio, basata sulla testimonianza di un'esperienza personale diretta, anche se ance­strale. Da questa remota realtà dell'animo, la parola gorgiana oggi mi sembra attuale più che mai: una moltitudine indistinta di voci senza volto, inquietanti ma misteriosamente affascinanti al tempo stesso».

Gorgia da Lentini

Gorgia da Leontini è considerato tra i più grandi sofisti e oratori sicelioti. Da quale aspetto testuale si è lasciato maggiormente coinvolgere?

«Gorgia è tra i fondatori del movimento filosofico della sofistica di cui l’Encomio di Elena è il manifesto indiscusso, e in cui l’orazione rappresenta un “manuale di persuasione”. Attraverso la potenza della parola e del discorso, Gorgia riesce a dimostrare e a convincerci che l’universale biasimo nei confronti di Elena di Troia è assolutamente errato, e anzi, al contrario, Elena subì torti senza avere alcuna colpa. Qualsiasi sia stato il movente per cui tradì il marito Menelao, causando la guerra di Troia, non bisogna considerarla responsabile perché agì comunque per un principio a lei superiore. Non c’è tema più affascinante e attuale se non quello del potere subdolo e sotterraneo della parola, del discorso che ci persuade delle più disparate verità e del loro contrario».

Da cosa deriva il titolo?

«Il titolo Voci allude all’aspetto musicale della stessa parola (logos) che, per citare lo stesso Gorgia, “in minutissimo corpo e assolutamente invisibile porta a compimento imprese per eccellenza deputate agli dei”».