Quaranta valigie per un unico amore

Tre commedie per un atto unico. Si chiama A passo di valzer ed è il titolo del nuovo lavoro teatrale della compagnia Amici del Teatro di Enna che torna in scena con una pièce innovativa diretta dal regista Vittorio Vaccaro. Il lavoro, che cuce insieme tre commedie di Anton Cechov, ovvero tre Scherzi d’amor comico (L’orso, Una natura enigmatica, La corista) legati tra loro da un unico fil rouge che è il tema dell’amore, andrà in scena giovedì 21 febbraio al Cine Teatro GriVi di Enna alle ore 20.30 e venerdì 22 febbraio al Palagiovani di Barrafranca quale anteprima della stagione Contemporanemente 2019 dell’associazione Sedievolanti.

Sul palco, ad affiancare l’attore Carlo Greca, fondatore della compagnia, ci saranno gli attori Elia Nicosia e Floriana Maria Sabato, nonché l’attrice campana Tiziana D’Angelo che, come il regista Vaccaro, ha voluto sposare la volontà degli Amici del Teatro, di tornare in scena con una produzione originale che si discosta dal repertorio abituale della compagnia che, in 40 anni, ha sempre privilegiato autori siciliani e commediografi della tradizione italiana, conquistando anche premi e riconoscimenti con le sue versioni di U Contra e Il Berretto a sonagli.

Per questa operazione originale, la compagnia ennese si è affidata a Vaccaro, xibetano di origine, ma lodigiano d’adozione che ha all’attivo un’interessante carriera attoriale e registica tra palcoscenico e tv. «Ho colto al balzo – dice il regista – l’occasione di tornare a casa per un po’ e di poter assecondare la volontà di questa compagnia storica della mia terra di portare in scena qualcosa di diverso. Mi preoccupava, all’inizio, l’idea di confrontarmi con attori navigati come Carlo Greca ma la compagnia si è messa a mia totale disposizione, comprendendo sin da subito la mia cifra stilistica e lasciandosi guidare in questo percorso di teatro leggero. Lo stesso è avvenuto con Tiziana D’Angelo, che ha alle spalle una prestigiosa carriera di cantante e attrice e con cui mi sono trovato in grande sintonia. Quello che siamo riusciti a fare è davvero qualcosa di eccezionale: chi ha sempre seguito gli Amici del Teatro potrà rintracciare la stessa bravura messa al servizio di qualcosa di totalmente diverso».

Diverso non solo per quanto riguarda la scelta di Cechov ma anche per l’impianto registico creato da Vaccaro. «Oltre alle tre commedie – racconta Vaccaro – ho voluto introdurre un prologo, sempre cechoviano, in cui Elia Nicosia si misura con Sul danno del tabacco in siciliano. Per il resto, a livello linguistico, a parte l’inserimento di qualche inflessione napoletana qua e là, sono stato fedele al drammaturgo russo. Nell’apparato registico, invece, ho voluto dar spazio alla mia passione per la commedia dell’arte, cui ho voluto rendere omaggio attraverso la modalità di gestione degli spazi in cui si muovono e si incontrano i vari personaggi e la geometria ben definita dello spazio scenico. A farla da padrone, in scena, sono poi più di 40 valigie antiche che trasformano la scena, diventando all’occorrenza divani, sedie, mobili e che prendono vita favorendo lo svolgersi di queste commedie leggere ma che fanno riflettere».

La messinscena di A passo di valzer, si avvale della scenografia di Paolo Previti; dei costumi di Cettina Cantalupo; dei trucchi di Lely Mazzone. Direttore di scena è Pietro Valenti, assistente alla regia Floriana Maria Sabato; mentre la MT di Marco Tumminelli cura le luci e l’amplificazione; Nicola Campisi le riprese video e Walter Amorelli l’organizzazione. Non mancherà, per il debutto di stasera, l’aspetto sociale e solidale, da sempre caro alla compagnia teatrale ennese: gli utili dello spettacolo – che è sotto l’egida della Federazione Italiana Teatro Amatoriale e sostenuto da sponsor locali – saranno, infatti, devoluti ai poveri e bisognosi della città.

mariaenzagiannetto@gmail.com