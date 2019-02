Filippo Luna: «La libertà sentimentale è sempre a rischio»

Nasce dall’armonia dei contrasti la forza espressiva di Filippo Luna, classe ’68, attore e regista palermitano fra i più talentuosi della sua generazione. Intensità e misura, passione e disincanto, carnalità e ironia, come in un potente ossimoro abitano lo stile e lo sguardo di un artista la cui avventura scenica è cominciata trent’anni fa nel cuore teatrale più antico della Sicilia, a Siracusa, alla Scuola “Giusto Monaco” dell’Inda. «La mia passione nasce con me, non potrei fare altro - racconta -. Non mi piacciono quelli che dicono di vivere per il teatro. La mia vita è una cosa, il teatro è solo una sua parte fondamentale. Oggi noi artisti siamo chiamati a difendere il nostro ruolo, che è politico, in una società in crisi e con una classe dirigente sempre più ignorante».

Sulla scorta del talento e di una solida formazione, spinto da sensibilità e curiosità intellettuale, Luna ha lavorato con dedizione e umiltà oggi ripagate da un successo che lo vede sempre più imporsi a teatro, come in tv e al cinema. Sul grande schermo era nel recente film di Roberto Andò Una storia senza nome e prima ancora in Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, mentre in tv lo abbiamo visto nello sceneggiato tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri La mossa del cavallo e nel Romanzo del Commissario.

Celebrato dalla critica per l’interpretazione di Ariel nell’allestimento della Tempesta scespiriana accanto a Renato Carpentieri diretto da Roberto Andò al Biondo di Palermo, in vetta al catalogo delle multiformi interpretazioni di Filippo Luna c’è però un piccolo gioiello teatrale diventato quasi una seconda pelle per lui che da oltre dieci anni lo replica in tournée nazionali, dalla Sicilia alla Lombardia, dal Veneto all’Umbria: Le mille bolle blu del giornalista e scrittore palermitano Salvatore Rizzo, potente monologo pubblicato in Muore lentamente chi evita una passione. Diverse storie diverse (Pietro Vittorietti Edizioni), una raccolta di dieci storie vere di omosessualità maschile in Sicilia, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri.

Luna con Renato Carpentieri nella messinscena di Roberto Andò de "La tempesta" di William Shakespeare

A più di dieci anni dal debutto a Palermo nel 2008, Le mille bolle blu - che nel 2010 è valso a Filippo Luna il premio dell’Associazione nazionale critici teatrali – torna adesso a Milano per la seconda volta (dopo la tappa del 2012 al Teatro Filodrammatici nell’ambito del Festival “Illecite visioni”) sul palcoscenico del Teatro Libero da venerdì 22 a domenica 24 febbraio inserito nella rassegna Palco Off – Autori, attori, storie di Sicilia.

«Dal quel lontano debutto, il ruolo mi si addice ancora di più, perché sono più vicino all’età del protagonista e per una maggiore maturità espressiva. Il tema di questo monologo, che il pubblico accoglie sempre con commozione, è tra quelli su cui non andrebbero mai spenti i riflettori, un po’ come con la mafia. La libertà di espressione, anche in campo sentimentale, è sempre a rischio».

Nella Palermo degli anni Sessanta, due uomini, Nardino ed Emanuele, scoprono di amarsi e per trenta lunghi anni vivono un rapporto clandestino, parallelo alle loro esistenze ufficiali di padri e mariti. Alla morte di Emanuele, Nardino rievoca le emozioni, la passione, le gelosie, la rabbia per quell’amore che non ha mai potuto esprimersi in libertà.

«Come in Se’ nummera (interpretato da Luna e da Valeria Contadino nel 2014 al Musco con la regia di Vincenzo Pirrotta, nda), la scrittura di Rizzo è emotiva, scaturisce dalla sua enorme sensibilità. Rizzo ritorna all’importanza della storia, che il teatro negli ultimi anni, spesso per una voglia di sperimentazione, ha destrutturato e riempito di segni iperrealistici».

Il giornalista Salvatore Rizzo

Artista versatile, camaleontico, amante delle sfide, Luna affronta con lo stesso rigore piccoli e grandi ruoli. «Credo che per un attore sia molto importante sperimentarsi attraverso ogni mezzo espressivo, persino lo spot pubblicitario. Non ho pregiudizi verso la tv e al cinema guardo sempre la qualità del progetto. È chiaro che il teatro è il mio luogo elettivo. Dopo Le mille bolle blu riprenderò Pomice di fuoco, lo spettacolo su Ignazio Buttitta con la regia di Vincenzo Pirrotta, con cui torno il 7 maggio a Enna al Teatro Garibaldi e anche al Piccolo di Catania. Riprenderò pure La veglia di Rosario Palazzolo e sarò in tournée con La tempesta di Andò. Al cinema è in uscita il docufilm di Giovanni Calvaruso Vite da sprecare, una storia di cronaca vera degli anni ’70, in cui sarò il capitano Basile dei Carabinieri della caserma di Alcamo, mentre prosegue la tournée mondiale di Sicilian Ghost Story, già in America e in Giappone, e di Una storia senza nome con un’agenda fitta di festival internazionali»

