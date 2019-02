Giuseppe Cutino: «Quel bene supremo che giustifica i delitti più terribili»

Dalle piccole storie quotidiane si svelano i grandi intrighi che generano i rapporti umani. Si scopre e si nasconde l’amore, ma anche si chiudono gli occhi per fare spazio alle ragioni pretese ad ogni costo, anche con se stessi, nascondendo i più grandi orrori. Così accade in Volevo dirti in scena con la regia di Giuseppe Cutino su drammaturgia di Sabrina Petyx sabato 23 febbraio al Teatro Garibaldi di Enna, all’interno del Cromosoma Teatro Festival Sicilia, sezione dedicata alla scena contemporanea della stagione teatrale organizzata dall'Amministrazione comunale firmata dal direttore artistico Mario Incudine.

Sabrina Petyx e Giuseppe Cutino

Sul palco assieme alla stessa Petyx, Serena Barone, Ester Cucinotti, Caterina Marcianò raccontano di una storia, che potrebbe apparire come tante, che accade in un condominio. Irene, Lucia, Agata e Tina si rivolgono al pubblico in una sorta di confessione.

Dello spettacolo che ha toccato le corde intime del pubblico in 13 anni di repliche in tutta Italia il regista Giuseppe Cutino dice: «Volevo dirti è anche una sorta di confessione che quattro donne fanno al pubblico. Quasi fossero affacciate, come degli uccelli appollaiati su un filo, parlano con il pubblico come se discutessero con qualcuno, di qualcuno. Parlano con un uomo che hanno in qualche modo in comune. Non è una storia complicata, ma dietro ad un rapporto apparentemente di condominio, dietro a quel raccontare la propria storia c’è poi ben altro. Volevo dirti è anche il pettegolezzo, il mettere il dubbio. Dire la propria versione dei fatti che magari non corrisponde alla verità, perché io “volevo dirti” qualcosa ma bisogna vedere se quel qualcosa è vero oppure no».

Volevo dirti è in scena da 13 anni ma rimane sempre attuale.

«Le attrici - aggiunge Cutino - sono rimaste sempre le stesse. Questi anni in più hanno dato un valore aggiunto e danno un significato sempre più forte a questo spettacolo portando ad un risultato incredibile».

Volevo dirti è spettacolo per molti aspetti unico, che passa da un grande immobilismo a momenti di vorticosa coreografia.

«Non è un teatro statico - spiega il regista - ma dinamico. C'è una prima parte che sembra quasi immobile ma che tale non è. E’ uno spettacolo che gioca sulla bidimensionalità ed è una sfida anche questa, come se tutti e quattro i personaggi volessero fare vedere soltanto il lato che decidono loro, un lato frontale senza accorgersi che nel momento in cui cominciamo a vedere in profondità iniziamo a scorgere tutto l’orrore che nascondono».

Un'altra scena di "Volevo dirti"

Lo spettatore come vive la scoperta di questo amore che è anche contenitore di orrore?

«Nella prima parte ci si diverte anche perché è anche ironico e per un po’ sembra quasi di assistere ad una commedia. Piano piano, però, si svela che c’è un dramma molto forte. È vero si parla di un errore di amore».

Può dirsi uno spettacolo politico?

«Come tutti i nostri spettacoli anche questo lo è. Una connotazione nascosta dietro ad una storia apparentemente banale. Tre donne che si coalizzano contro qualcuno per un obiettivo comune mentendo pur di raggiungere uno scopo. Anche le guerre nascono cosi. È un po’ uno spettacolo sui fondamentalismi, sul credere ciecamente in qualcosa, sul considerarsi innocente davanti alla più obiettiva colpevolezza, perché io giustifico tutti i miei errori. Li giustifico a me è lì giustifico anche agli altri».

Anche per questo Volevo dirti è uno spettacolo contemporaneo.

«L’essere umano non cambia. Questo spettacolo è lo stesso di 13 anni fa e conserva la sua freschezza ed attualità ed il suo dramma sempre e comunque, perché l’essere umano è così, compie delitti terribili trovando la sua giustificazione in un bene superiore e supremo».

Come descrivere questo spettacolo all’interno del cromosoma festival ad Enna?

«E’ un po’ il segno della nostra unicità. Io e Sabrina Petyx siamo una coppia strampalata perché il nostro è un teatro che si basa, su attore, regia e testo. Abbiamo preso quello che è il nostro dna di formazione riuscendo a trovare un nostra poetica molto forte e riconoscibile».

tiziana.tavella1@gmail.com