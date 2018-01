"Light Brigade" degli Iron Maiden, una pinta dal sapore heavy

Sarà di sicuro una birra dal sapore heavy metal, quella che presto verrà venduta nel Regno Unito e non solo. Dall'1 febbraio sarà disponibile in pre-ordine online sul sito Robinsonsbrewery.com per essere poi disponibile a partire dal 19 febbraio per tutti. Stiamo parlando della Light Brigade, la nuova linea di birre create dal birrificio Robinsons in collaborazione con gli Iron Maiden. Light Brigade è una session ale, dicitura che caratterizza le birre sotto i 4,5%. La Light Brigade ha infatti una gradazione alcolica di soli 4,1%. Il progetto è stato sviluppato per una causa benefica, sostenere Help For Heroes, l’associazione britannica che si occupa di offrire aiuti economici ai militari mutilati ed invalidi di guerra. Il ricavato delle vendite di questa nuova bevanda sarà, così, devoluto all'associazione. La partnership tra il famoso marchio di birra e gli Iron Maiden è iniziata ben 5 anni fa, quando è partita la prima produzione della "Trooper", birra che ha venduto oltre 20 milioni di pinte in tutto il mondo. Il cantante Bruce Dickinson ha commentato così: «“Light Brigade” è la nostra interpretazione di una birra che mantiene gli elementi di forza e carattere che sono l'essenza della "Trooper" ma ad un livello più avanzato. In realtà, le due birre si completano a vicenda molto bene».