L’inquinamento creativo di Ezio Scandurra

Teste, arti penzolanti, occhi difformi, brandelli di corpi. Lo suo studio-bottega di Ezio Scandurra a Guardia, frazione di Acireale, è disseminato di materiali, oggetti, attrezzi e soprattutto monconi, quelli che dopo qualche ora, giorno o addirittura anno, l’artista acese trasformerà in una delle sue marionette danzanti. Marionette mostruose, dal senso estetico alternativo, che Scandurra, 39 anni, immagina, inanella e crea soprattutto per quei suoi spettacoli che vedono queste creature - diavoli, dee, serpenti – animarsi e danzare al ritmo di musica.

Un talento che l’artista acese ha sviluppato perseguendo una vocazione che lo accompagna sin da bambino, da quando era capace di trascorrere ore e ore a smontare e rimontare i suoi giocattoli. «I primi “sintomi” del marionettista – racconta Ezio Scandurra - li ho avuti da piccolissimo. Avevo la fortuna di avere sempre a disposizione tanti attrezzi e materiali perché i miei genitori avevano una corniceria ad Acireale e io li dentro, solo, per non annoiarmi, immaginavo, sperimentavo e costruivo i miei giocattoli usando tutto quello che trovavo. L’interesse per le marionette, in particolare, scattò verso i sette anni quando, alle prese con le prime letture, mi ritrovai tra le mani le pagine di un servizio giornalistico su un artigiano che nella sua bottega dava vita a burattini e marionette. A quel punto, cominciai a mettere fili a qualunque giocattolo. Ci sono voluti quindici anni però, perché, costruissi davvero la mia prima marionetta: era in ferula e rappresentava un contadino con i baffetti, tutto vestito a di bianco, un po’ il mio alter ego visto che io vesto sempre di nero».

Ezio Scandurra con una delle sue creature, “Testa mano lesta”



A partire da quella prima marionetta in legno e stoffa, Scandurra ha sviluppato le sue speciali creature danzanti che si sono subito allontanate dai personaggi della tradizione e rappresentano oggi esseri fantasiosi e fantastici, a metà tra il bizzarro e lo spaventoso, che hanno molto a che fare con i sentimenti di chi le osserva e che riescono a superare la barriera dell’estetica convenzionale attraverso la simpatia, la musica e il ballo.

«Ho sempre amato – racconta - mescolare e mettere insieme materiali e forme diverse, tanto che anche la mia tesi di laurea in Scienze dell’Educazione è stata proprio sull’alterazione estetica. Un inquinamento creativo che ho alimentato attraverso lo studio di materiali riciclati e nuove tecniche».

Questa mescolanza è evidente anche nelle maschere che Scandurra, insieme con la sua compagna Tiziana Musmeci, hanno creato e creano anche per spettacoli teatrali (Diceria dell'untore di Vincenzo Pirrotta, Gilgamesh di Giovanni Calcagno) e in ultimo per il videoclip di Vinavil di Giorgio Poi.

Marionette che, nonostante l’origine sicula e i fili, nulla hanno a che fare con i pupi.

«La differenza è grossa – sottolinea Scandurra - , sia dal punto di vista dei materiali, sia per la meccanica. I pupi sono fantocci molto rigidi, che muovono per oscillazione le gambe e attraverso l’asta rigida si movimenta la spada. Io invece utilizzo un movimento oscillatorio che induco nelle mie marionette con tanti fili e tanti centri di gravità, fino a 25, tutti sincronizzati tra loro. Si tratta di un meccanismo molto articolato che fa muovere sincronicamente il personaggio attraverso un movimento aleatorio. Non è difficile: ci vuole concentrazione, autocontrollo e un po’ di esercizio. È un po’ come il pescatore con l’esca finta che riesce a ricreare il movimento dell’insetto. Inoltre, mentre i pupi siciliani mettono in scena storie della tradizione “relazionandosi” tra di loro, le mie marionette si interfacciano direttamente con il pubblico e l’ambiente circostante, quasi si animassero e vivessero una vita propria».

Sarà per questo che, a cercarlo su Facebook, non si trova Ezio Scandurra ma solo la pagina Le marionette di Ezio Scandurra sulla quale vengono pubblicati tutti i suoi appuntamenti e progetti.

«In questo momento – conclude – sono di nuovo impegnato nel progetto Lib(E)ri nelle scuole di Catania promosso dall’associazione Le città inVisibili. Confesso che non amo le esibizioni nei luoghi classici, mentre mi piace portare le mie marionette nei luoghi più inconsueti, come le piazze o i festival Buskers, probabilmente perché mi sento più un giocoliere che un teatrante».

