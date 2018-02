Generazione 18, i ragazzi non sanno chi votare e cercheranno lavoro fuori dalla Sicilia

Lo scorso il 16 febbraio, nell'aula “Barbara Minutoli” della Scuola Superiore di Catania, è stato presentato il report “Generazione 18: il futuro, la Sicilia e l'Italia con gli occhi dei giovani”, realizzato dalla redazione del web magazine SicilianPost e dalla Fondazione Domenico Sanfilippo editore. Ad analizzare i risultati ottenuti, sono intervenuti Lina Scalisi, ordinario di storia moderna all’Università di Catania e responsabile della classe Scienze Umanistiche e Sociali della "Scuola Superiore di Catania", Giuseppe Di Fazio, presidente del comitato scientifico della "Fondazione Domenico Sanfilippo editore" e Giorgio Romeo, direttore di SicilianPost. La ricerca, condotta su 150 ragazzi sparsi sul territorio siciliano, ha toccato vari temi, dalla politica all’informazione, passando per l’immigrazione, l’Europa, il lavoro e il tempo libero. «Questo report giornalistico non si propone come sondaggio politico – ha spiegato Giorgio Romeo, direttore di SicilianPost – ma mira a fornire una panoramica di quelli che sono gli umori e i sentimenti dei giovani siciliani. Sta a loro, infatti, diventare gli interpreti del cambiamento che viviamo oggi».

Giorgio Romeo presenta il report "Generazione 18". Cliccando sulla foto si può scaricare il report

Il report. Tra i temi toccati dalle domande c’è la politica (il 56% non sa chi votare il prossimo 4 marzo, politica che viene discussa dagli intervistati principalmente tra le mura domestiche), ma anche molti temi sociali. Il 66% del campione vede gli immigrati come nuovi amici, anche se emerge una spaccatura dal punto di vista del comportamento nei loro confronti: metà di loro consiglia il potenziamento dei centri di accoglienza, mentre l’altra metà auspica aiuti diplomatici nei loro Paesi. In tema di lavoro a dominare è la precarietà: il 63% degli intervistati ha già svolto lavori, ma quasi tutti saltuari. Il 53% del campione sogna di rimanere in Italia in futuro, pochi scelgono la Sicilia. Dal punto di vista dell’informazione, il 65% di loro si basa sui social media, con larghe preferenze per il lato web delle grandi testate (Repubblica, La Stampa, Corriere). Infine, metà dei ragazzi dedica il proprio tempo libero ad attività di crescita personale quali lettura e corsi vari, mentre il resto si divide attività ricreative come le uscite con gli amici (33%) e volontariato (17%).

Un altro momento della presentazione del report

Soli davanti al mondo che cambia. «Un primo test è stato condotto in un liceo catanese, su una classe di 30 ragazzi -ha spiegato Giuseppe Di Fazio, che è rimasto colpito dalle reazioni dei giovani al video “Did you know?” contenuto nel questionario -. Tra i sentimenti dei ragazzi c’era la paura di non riuscire a stare al passo col mondo. In generale, le nuove generazioni credono di essere da sole. Di fronte al mondo che cambia, pensare di dover affrontare questo cambiamento da soli consente alla paura di prendere il sopravvento. Noi adulti dobbiamo far capire ai giovani che ci siamo, che li accompagneremo: questa è l’unica cosa da dire a chi non vuol lasciare la propria terra».

La silhouette in penombra della professoressa Lina Scalisi durante la presentazione del report "Generazione 18"

Un modello replicabile. A commentare i dati emersi è poi intervenuta la professoressa Lina Scalisi: «Cosa significhi far parte della generazione 18, oggi, nessuno lo sa con esattezza. Sarebbe interessante quindi replicare il modello e proporre il report nelle scuole per commentarlo assieme ai ragazzi. Questo potrebbe diventare un metodo intelligente su cui indirizzare l’informazione attuale». La docente ha quindi suggerito di lasciare "aperta" l'inchiesta, mediante la creazione di un forum permanente sui temi proposti. La presentazione del Report, avvenuta nell'aula "Barbara Minutoli" della Scuola Superiore di Catania è stata anche occasione per tenere vivo il ricordo della giovane giornalista collaboratrice di SicilianPost scomparsa lo scorso settembre. «Un anno fa - conclude il direttore di SicilianPost - iniziavamo la nostra avventura giornalistica assieme a lei, presentare qui questo lavoro - cui avrebbe sicuramente partecipato con la sua vivace intelligenza - è per noi motivo di grande commozione».