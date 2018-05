Il sì di Fedez e Chiara Ferragni a Noto sarà un Coachella party?

La data c’è ma è segreta, la location c’è pure, compresa indiscrezione, e anche il primo regalo di matrimonio: un testo del vescovo di Noto mons. Antonio Staglianò che l’alto prelato consegnerà allo sposo.

Il matrimonio a Noto tra il cantante rap Fedez e l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è sempre più vicino ma dettagli ne trapelano veramente pochi. Forse un gioco delle parti, forse un tentativo di sviare eventuali imbucati. Eppure i due erano stati chiari: avrebbero condiviso quel giorno coi loro fan attraverso i social. Nei giorni scorsi era stata battuta una notizia secondo cui i neo genitori del piccolo Leone si sarebbero scambiati gli anelli il 31 agosto nella Basilica di San Nicolò a Noto. Una notizia rivelatasi, almeno in parte, infondata. Lo stesso vescovo Staglianò più volte incalzato sull’argomento avrebbe controllato il registro dei matrimoni in programma nella cattedrale di Noto scorrendolo fino al 31 agosto ma non trovando alcuna prenotazione. Questo perché a quanto pare il matrimonio tra Fedez e la Ferragni dovrebbe essere celebrato con rito civile e non religioso e quindi cercare una prenotazione in qualche chiesa del circondario appare impresa inutile.

Chiara Ferragni, la madre Marina Di Guardo e due amiche lo scorso inverno a Noto

Dalle indiscrezioni che circolano sul matrimonio dell’anno, almeno in Italia, nemmeno la data sembra quella esatta: probabile che la data prescelta sia un giorno di settembre, tenendo così fede alle prime fughe di notizia registrate a inizio anno, quando la presenza di Chiara Ferragni a Noto aveva attirato qualche curiosità di troppo. Per il magazine "Vanity Fair" la data è l'1 settembre, la certezza verrebbe da fonti vicine alla coppia.

A dire il vero l’imprenditrice cremonese era già stata avvistata a Noto la scorsa estate, quando ancora Fedez era “solo” il suo fidanzato e non il suo futuro marito. Il ritorno in pieno inverno con tanto di amiche e mamma aveva fatto pensare più a un viaggio mirato che a un semplice weekend da trascorrere lontano dalla frenetica vita tra Milano e Stati Uniti. C’era un matrimonio da organizzare, un’occasione che vista dalla parte della città e dell’intera zona proietterà il nome di Noto e le immagini del centro storico su scala internazionale.

Se sulla data c’è ancora qualche incertezza, sarebbe certa anche la location del matrimonio: una tenuta dell’800 sulla strada che collega Noto e Palazzolo, immersa nel verde e lontana da sguardi indiscreti. Un altro magazine esperto di gossip, "Chi", rivela che Chiara Ferragni vorebbe un matrimonio in stile Coachella, il festival musicale americano più di tendenza degli ultimi anni. Sembra la blogger voglia ruote panoramiche, party con musica a tutto volume, look particolari e un’esplosione di colori intorno a loro.

Circa 200 gli invitati e la caccia ai selfie è praticamente già scattata. C’è chi aspetta Dj Ax e chi invece preferirebbe incontrare Pio e Amedeo, protagonisti del programma Emigratis di Italia Uno. Chissà se tra gli invitati figura anche mons. Antonio Staglianò. Lui a dire il vero si è già portato avanti col regalo: a Rai Uno ha annunciato di voler mettere a disposizione di Fedez un testo scritto da lui stesso in cui parla dell’amore e di Gesù.

“Cerca la bellezza là dove si trova. Ecco la bellezza che ci salverà. Toglierà dalla tua vita ogni amarezza. Ti esploderà la gioia dentro. E' una promessa di Gesù, Parola della bellezza”. Questa è una delle strofe del testo rap, dal titolo "Indimenticabile sei", che Staglianó ha scritto per Fedez. Il testo è stato reso noto dal Dehoniano Orante padre Antonio Cospito, che ha scritto la musica.

Il vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò