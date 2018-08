The Ferragnez a Noto, il giorno è arrivato

#TheFerragnez -1, il matrimonio più social, più atteso dai fan, e più criticato dai non fan, è ormai alle porte. Chiara Ferragni e Fedez l'1 settembre sposi alla Dimora delle Balze, tenuta ottocentesca alle porte di Noto, ma intanto oggi a Palazzo Nicolaci, simbolo stesso della cittadina barocca, festa privata, con gli ospiti invitati dalla coppia a partecipare al grande giorno.

Ospiti - gli unici certi al momento i cantanti Mika e Max Pezzali - che sono atterrati in Sicilia questa mattina con un volo privato Alitalia su cui è salito, ovviamente, anche lo sposo. C’erano anche le due grosse mascotte che questa sera passeggeranno lungo corso Vittorio Emanuele a Noto lasciandosi fotografare coi fans della coppia. L’attesa è finita, ma le indiscrezioni continuano e al momento sono due i dettagli che sfuggono al grande pubblico. Il primo è una questione prettamente culinaria: quali pietanze arriveranno sui tavoli della Loggia del Mercato questa sera e quali domani alla Dimora delle Balze? L’altro è formale: chi sposerà i due sposi più social di sempre? Fino a poche ore fa il sindaco Corrado Bonfanti ha confermato di «non aver firmato alcuna delega a terzi». Sarà lui ad officiare il fatidico sì?

L'arrivo di Fedez in Sicilia accolto dalla mascotte raffigurante Chiara Ferragni

E’ stato più facile scoprire i vestiti degli sposi (Dior per lei, Versace per lui) che capire quali saranno i menù del matrimonio di domani e della festa di oggi. Saranno legati al territorio, e questo si sapeva, ma se per i vini si era parlato di una cantina netina, quel Feudo Maccari di Antonio Moretti, per il catering del giorno del matrimonio si guarda più all’entroterra siciliano. Due i nomi: Graziano di Mussomeli e La Torre di Canicattì, con tutte le indiscrezioni che porterebbero al primo. Il pane, però, arriverebbe da un panificio di Palazzolo Acreide.

Chiara Ferragni in braccio alla mascotte raffigurante Fedez

Intanto in città l’effetto #TheFerragnez si vede e come. Ieri corso Vittorio Emanuele è stato invaso da curiosi alla ricerca di vip ma a dire il vero se ne sono visti pochi. La futura sposa, almeno, si è fatta vedere. Chiara Ferragni ieri mattina è stata beccata mentre entrava ed usciva da Palazzo Nicolaci dopo un veloce sopralluogo per la festa di oggi. E’ scattata la corsa ai selfie e lei è stata la prima a pubblicare una “storia” su Instagram coi fans che la salutavano e attendevano.

Selfie netini di Chiara Ferragni davanti Palazzo Nicolaci

Ne è passato di tempo dalle prime indiscrezioni seguite a mancate smentite che hanno fatto subito intendere come Chiara Ferragni e Fedez avessero deciso di sposarsi a Noto. I primi scatti social di lei e i suoi continui viaggi a Noto, poi lo spiffero e adesso il grande giorno dietro le porte. Notizie se ne sono rincorse tante, su tutte quelle della location. Si parlava della Basilica di San Nicolò, edificio emblema del barocco netino, e con mons. Antonio Staglianò pronto a officiare il rito religioso. Poi le indiscrezioni portava verso un rito civile e il pensiero correva verso Palazzo Ducezio, sede del comune netino, ma anche in questo caso tutto è stato smentito. Da cosa? Da una delibera di giunta comunale firmata ad aprile che autorizzata una nota tenuta ottocentesca ad ospitare matrimoni civili: era appunto la Dimora delle Balze, scelta da Chiara e Fedez per il giorno del “sì”.

Chiara Ferragni a palazzo Nicolaci

Così come sembra confermata la storia della festa in stile festival di Cohacella: la ruota panoramica è spuntata ma sarà solo alla Dimora delle Balze, quindi fuori dal centro storico barocco.

La ruota panoramica stile Coachella alla Dimora delle Balze

L'arrivo della coppia in via Nicolaci nella diretta facebook de lasicilia.it