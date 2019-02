A Enna le arti sono al servizio delle IntegrAzioni

Cinque artisti ennesi e quattro autori meridionali coinvolgeranno ennesi e migranti nelle IntegrAzioni, il ciclo di eventi che inizieranno a prendere forma ad Enna da oggi pomeriggio alle 18, tra incontri e laboratori a La casa di Giufà. A puntare sul batterista Emanuele Primavera, il musicista Roberto Cohiba, i video maker Fabio Leone ed Antonella Barbera, la regista ed attrice Patrizia Fazzi, per comporre un vero e proprio puzzle di umanità diverse tra loro ma perfettamente combacianti ed armoniche, l’assessore comunale alle politiche sociali Paolo Gargaglione, che con il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha voluto scommettere su musica, teatro e fotografia come anche sulla presentazione di libri per abbattere paure e stereotipi contemporanei.

Oggi alle 18 La casa di Giufà ospiterà Luca Trapanese, autore di Nata per te, per un confronto schietto sulla disabilità in collaborazione con Vita 21. Il campano Trapanese, da sempre impegnato nel sociale, omosessuale, ha adottato da single Alba, bimba con sindrome di down rifiutata da 30 coppie.

Luca Trapanese e la figlia adottiva Alba

Il progetto IntegrAzioni di Cettina Capizzi de La casa di Giufà e di Paolo Patrinicola direttore dell’associazione l’Alveare, coinvolge anche il Centro provinciale istruzione adulti di Caltanissetta ed Enna, l’associazione di volontariato Anpas e la parrocchia di Sant’Anna e passa anche dalle tradizioni gastronomiche di ogni etnia coinvolta nel progetto. A conclusione di ogni laboratorio, che sarà segnato da uno spettacolo per la città, Alessandro Amato proporrà dei cibi che rappresentino le diverse etnie da consumare assieme.

Ogni artista metterà a disposizione dei migranti ospiti dei centri locali e dei partecipanti ai laboratori, uno specchio immaginario dove rivedersi. «Ogni partecipante a Voci dal mondo - racconta il cantautore Roberto Cohiba - sceglierà un brano simbolo del proprio percorso di vita che trasformerà in momento di incontro. Potrà essere musica internazionale o folk, ognuno arricchirà l’altro con la sua musica che diventerà patrimonio comune. Nascerà così un coro multiculturale».

Il batterista Emanuele Primavera con Drums and circle partirà dall’ascolto degli altri per trovare un ritmo comune. «Oggi non si sa più ascoltare e per questo punto molto sull’educazione all’ascolto. Con la musica, in questo caso le percussioni, anche se non si parla la stessa lingua, se ci ascoltiamo possiamo capirci, imparare, trovare il tempo giusto per inserire qualcosa di nostro e fare parte di un discorso comune».

Antonella Barbera e Fabio Leone con Immagini di integrazione creeranno delle “coppie” tra ennesi e migranti che seguiranno mentre faranno foto in giro per la città scoprendo i differenti modi di vedere le cose. «Faremo scatti sui loro scatti, su ciò che loro vedono, vivono, sulla loro storia di condivisione. Saremo un occhio quasi invisibile, una parte del loro racconto».

Patrizia Fazzi proporrà delle tecniche di improvvisazione teatrale e corporea con Fratèatro. «Il desiderio da cui partiamo è lo stare insieme, il costruire una comunità aperta agli altri, alle differenze, senza rinunciare alle proprie particolarità».

Le difficoltà ad integrarsi vissute a fine ’800 dai siciliani emigrati, la perdita di punti di riferimento e la scoperta di una nuova lingua da fare propria per comunicare e sentirsi parte di una comunità le racconterà Cono Cinquemani il 26 aprile con Zia favola, una storia siculish seguita dalla omonima piece teatrale. «La lingua è un artificio per raccontare un integrazione che si conclude. Quando scopriamo che uno straniero parla come noi, con intercalare siciliano, è come se si fosse messo un bollino di vera appartenenza».

Il primo marzo Carmelo Stompo presenterà Never stop libro fotografico ed documentario sulle migrazioni di oggi, mentre il 22 marzo il campano Alessandro Gallo presenterà “Santa Napoli”, con la performance teatrale “un improvvisato monologo sui c**** miei” in cui l’autore racconta il suo no ad un destino segnato dalla camorra.

