TheFerragnez parola d’ordine Coachella

Da quando si è sparsa la notizia che il matrimonio dell’anno sarà in Sicilia, quello a Noto fra la influencer e blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez (ribattezzati con tanto di hashtag #TheFerragnez), in una data che ancora “varia” tra il 31 agosto e l’1 settembre, da celebrarsi in una sede esclusiva tra la cittadina barocca e Palazzolo Acreide in stile Coachella, il festival musicale californiano più di tendenza degli ultimi anni, pare che la blogger voglia ruote panoramiche, party con musica a tutto volume, look particolari e un’esplosione di colori intorno a loro. Lo stile Coachella, divenuto sinonimo di stile boho chic (bohemian chic, hippy di lusso), sarà certamente una delle tendenze di questa estate 2018 sull’Isola, anche per coloro che non saranno invitati all’esclusivissimo party.

Paola Turani veste Twin Set al Coachella party dello scorso aprile

Il Coachella Music and Arts Festival si celebra ogni anno ad aprile dal 1979 in California, nella città di Indio, nella contea di Riverside. Il nome riprende quello della valle in cui viene ospitato l'evento, la Coachella Valley, vicino a Palm Springs. Dalle parti dell'Empire Polo Club, fondato nel 1987, per i tornei internazionali di polo ogni anno sono tanti gli outfit da copiare, in stile hippie, rock o country. A partire da quelli che sfoggeranno le celebrities e gli influencer con i loro look studiati e immortalati in diretta sui social.

Il Coachella da anni è sinonimo di stile boho chic (in cui confluiscono vari elementi della cultura boheme ed hippy), lanciato negli anni 2004-2005 da Kate Moss e Sienna Miller. Mixa fiori, zeppe e accessori rubati alle epoche passate.

Boho Chic per Cavalli

Quest’anno è stato il brand italiano Twinset a organizzare un party a Coachella organizzato da Charlotte Rampling e Florence Welch. L'ispirazione della nuova collezione del marchio intreccia passato e presente evocando il look e l'attitudine di due icone di stile che rappresentano un'ideale di bellezza naturale e al tempo stesso sensuale, seduzione di trasparenze, oro, pizzo, camoscio e frange. Testimonial la modella Paola Turani e Valentina Ferragni, sorella di Chiara.

Valentina Ferragni a Coachella 2018

Gli abiti gipsy sono floreali, si accorciano e si allungano fino a sfiorare il suolo, caratterizzati da giochi di trasparenze e aderenze, balze volumetriche e trafori effetto see-through. Il mood boho-chic esplode nel movimento ondeggiante delle frange applicate come profili sulla mini-tunica, sulla gonna abbottonata, sul poncho e sulla giacca in camoscio, da indossare come passe-partout sia sui bermuda che sui pantaloni svasati. Per un perfetto stile Coachella non possono mancare, oltre alle frange, collane e orecchini folk, stivali texani, occhiali da sole meglio di forma tonda o a goccia, minishorts, T-shirt d'ordinanza. Obbligatorio avere un paio di jeans in valigia una bandata e un cappello di paglia. Gli abiti più gettonati saranno quelli in maglia (vedi i modelli di Zara), i vestiti floreali o tinta unita a balze (Giambattista Valli e Loewe) le sottovesti in pizzo trasparenti che possano mettere in evidenza i bikini sottostanti (Twin Set Milano), oppure i vestiti con stampati animalier come quelli di Roberto Cavalli. Lo spirito della Summer of Love, rivive anche nelle calzature Mjus della collezione S/S 2018 dedicata al Coachella style.

Gucci Boho Chic