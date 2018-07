«Con Taomoda Taormina capitale di fashion e design»

La notte dei Tao Awards 2018 sarà il 21 luglio, al Teatro Antico di Taormina, nel corso del gala dell’edizione gold di Taomoda. La rassegna firmata dalla giornalista Agata Patrizia Saccone e patrocinata dalla Camera nazionale della moda italiana e dalla Fondazione La Sapienza - con il supporto della Regione siciliana Assessorato Turismo sport e spettacolo, Assessorato Istruzione e formazione professionale, Assessorato Beni culturali, Parco archeologico Naxos Taormina, Università degli Studi di Catania e Cof Centro orientamento formazione e placement - accenderà per otto giorni i riflettori sulla Perla dello Ionio con un calendario fitto di appuntamenti, che culminerà con il fashion show conclusivo presentato da Angelo Mellone di Rai 1 e Cinzia Malvini de La 7.

Agata Patrizia Saccone

Annunciati nel corso della conferenza stampa a Palazzo Calanna-La Baronessa di Taormina, moderata dalla giornalista di Rai 1 Paola Cacianti, i primi nomi dei premiati: per la moda, Sara Cavazza Facchini per Genny, Capucci, Piccione Piccione, Cividini, Les Copains; per il design, Ferruccio Laviani direttore creativo di Kartell; per il giornalismo della moda Patrizia Vacalebri dell’Ansa, per la cultura della moda e dello spettacolo Fabiana Giacomotti; per la medicina il professore Riccardo Masetti; per la fotografia e il sociale, Stefano Guindani; premio Excellent al cavaliere Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi e di Astoi Confindustria; riconoscimento inoltre al Comune di Alessandria e alla giornalista Valentina Frezzato de La Stampa per la mostra #saveBorsalino; e ancora, la scrittrice Manuela Diliberto e per la musica il cantautore Giovanni Caccamo.

Sara Cavazza Facchini

La fashion dynasty di Piero Cividini, al centro tra la moglie Miriam e la figlia Anita

«Quest’anno abbiamo voluto riservarci la possibilità di rivelare in conferenza stampa solo una parte delle personalità che saranno premiate sul palcoscenico del Teatro Antico sabato 21 luglio per la notte dei Tao Awards, gli altri nomi saranno annunciati insieme a Catena Fiorello in occasione dell’evento Taomoda Caffè Letterario in programma giovedì 19 luglio – dichiara la founder Agata Patrizia Saccone -. Taomoda è la rassegna di settore più rilevante del Sud Italia che costituisce un link con le capitali internazionali della moda, quali New York, Parigi, Londra, Milano e chiude il calendario degli appuntamenti fashion. Presidente onorario della rassegna è il cavaliere Mario Boselli, già presidente della Camera nazionale della moda italiana e presidente dell’Istituto italo-cinese».

Catena Fiorello

Fashion e design si incontrano a partire da sabato 14 luglio per l’apertura della Taomoda Week 2018. Location il trecentesco Palazzo Duchi di Santo Stefano. Novità assoluta di questa edizione, l’esclusiva mostra #saveBorsalino che per la prima volta lascia il museo di Alessandria e approda a Taormina in occasione di Taomoda. L’allestimento a Palazzo Duchi di Santo Stefano è degli architetti Claudio Grasso e Federica Miranda che per Taomoda 2018 curano le installazioni del segmento Contemporary Fashion: dieci finalisti sostenuti da Taomoda, tra i cinquanta su 560 brand preselezionati dalla commissione composta da giornalisti ed esperti di settore. Unicamente per Taomoda, Rafaela D’Angelo, Le Monde du Cuir, Suprema, Fabiana Ferri, Femme, Maria Sapio, Valentina Poltroneri, La Cles, Roberto Intorre, Ivan Bellanova. A loro si aggiunge special guest Orange Fiber, la start up che ha brevettato il tessuto ricavato dalle bucce d’arancia.

Giovanni Caccamo

Quindi la sezione design, realizzata in sinergia con Ordine e Fondazione Architetti Catania, COGA di Catania e con il patrocinio di Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Consulta Ordini Architetti della Sicilia, Ordine e Fondazione Architetti Messina, Università degli Studi di Palermo, IED Istituto Europeo di Design, ADI Associazione per il Disegno Industriale-delegazione Sicilia, Abadir Accademi Design e Arti Visive. I designer finalisti che espongono e che concorrono al Tao Award Talent Design sono: Giuseppe Bandieramonte, Fanny Barone, Giada Coco, Michele Andrea Strano, Giuseppe Cultraro, Pietro Paolo Messina, Gabriele D’Angelo, Mariano Dallago, Gaetano Di Gregorio, Melissa Duello, Duna Design, Jari Franceschetto, Antonio Giummarra, Emanuele Leggio, Ettore Mangione, Lorenzo Massimiano, Fabio Oliveri, Pierluigi Piu, Emanuele Torrisi.

Taglio del nastro della serata inaugurale affidato alla presidente di Taomoda Agata Patrizia Saccone con l’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo e il sindaco di Taormina Mauro Bolognari. Ouverture con la corale polifonica “Giuseppe Tovini” diretta dal maestro del Teatro Massimo Bellini di Catania Pietro Valguarnera. In programma una conferenza d’apertura moderata da Paola Cacianti, tema La moda, indotto turistico per la Sicilia.

Altri appuntamenti in calendario: domenica 15 luglio, all’hotel Excelsior di Taormina, Theotokos, gli infiniti volti delle donne, culture day Fildis Siracusa con tema le donne in divisa, a seguire la presentazione del romanzo Il morso della scrittrice Simona Lo Iacono, quindi l’animazione della mostra fotografica Theotokos di Maurizio Zivillica teatralizzata dagli attori dell’Accademia dell’Inda di Siracusa. Lunedi 16 luglio, all’hotel Excelsior, Taomoda Formazione, masterclass Innovazione, Bello e Start Up con tavola rotonda a seguire con intervento dell’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla.

Martedì 17 luglio, Taomoda Design con il convegno Made in Italy a cura di Ordine e Fondazione Architetti di Catania, special guest Ferruccio Laviani, art director Kartell. Giovedì 19 luglio all’Eden Grand Hotel San Pietro Taomoda Caffè Letterario, incontri d’autore: coordina Maria Teresa Papale dell’Associazione Spazio Arte e Cultura, modera Catena Fiorello, intervengono Roselina Salemi, Michele Torpedine e Manuela Diliberto.

Manuela Diliberto

Venerdì 20 luglio all’Eden Grand Hotel San Pietro Taomoda Mangiar Sano, coordina la giornalista Rai Livia Azzariti con appuntamento charity a seguire a supporto di Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Sabato 21 luglio il gran finale con il Gala della moda che vedrà sfilare sul palcoscenico del Teatro Antico le collezioni di Genny, Capucci, Cividini, Les Copains, Piccione Piccione. A celebrare l’edizione gold di Taomoda la perfomance di danza della coreografa Fia Di Stefano con gli esclusivi outfit di Le Monde du Cuir indossati dai ballerini.

Lo stilista Salvatore Piccione