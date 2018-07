Riflettori accesi sui Taomoda Awards

Violante Placido e Alessio Boni gli attori che saranno insigniti dei Tao Awards 2018 sabato 21 luglio, in occasione del Gala di Taomoda, in programma al Teatro Antico di Taormina, evento presentato da Cinzia Malvini giornalista de La 7 e Angelo Mellone capostruttura di Rai 1.

A comunicarlo, il presidente di Taomoda Agata Patrizia Saccone durante il Caffè Letterario, appuntamento nel calendario della Taomoda Week: «Mi sono voluta riservare l’annuncio di questi due premiati, come avevo anticipato in conferenza stampa, per aggiungere una sorpresa in più a quest’edizione denominata gold che ha regalato una settimana di eventi esclusivi a Taormina. Moda, design, formazione, arte, cultura e sana nutrizione hanno coinvolto ogni giorno un pubblico numeroso e di grande richiamo sono state le mostre Contemporary Fashion & Design e la special exibition #saveBorsalino (di cui la stampa ha parlato fino in Brasile) allestite nello storico Palazzo Duchi di Santo Stefano. Sabato sera il Gala conclusivo con ospiti di prestigio e un parterre d’eccezione, l’apice di una manifestazione, Taomoda, di grande richiamo turistico, sin dal partecipato opening con il taglio del nastro dell’assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo e dal presidente della Camera Italiana Buyer Moda Mario Dell’Oglio».

Agata Patrizia Saccone

Nella splendida cornice dell’Eden Resort Grand Hotel San Pietro, dopo il Caffè Letterario presentato da Catena Fiorello con ospiti Manuela Diliberto, Michele Torpedine e Roselina Salemi, l’appuntamento della vigilia del Gala con la sana nutrizione, venerdì 20 luglio, moderato da Livia Azzariti e il momento charity riservato alla Fondazione Operation Smile Onlus.

La stilista Sara Cavazza Facchini

Sabato 21 sera, poi, la notte dei Tao Awards. Sul palcoscenico del Teatro Antico, oltre al Gala della moda che vedrà sfilare le collezioni fw 2018/19 di maison internazionali, saranno insigniti dei Tao Awards, oltre agli attori Violante Placido e Alessio Boni per il cinema e la tv, per la moda Sara Cavazza Facchini per Genny, Capucci, Piccione Piccione, Cividini, Les Copains; per il design, Ferruccio Laviani direttore creativo di Kartell; per il giornalismo della moda Patrizia Vacalebri dell’Ansa, per la cultura della moda e dello spettacolo Fabiana Giacomotti; per la medicina il professore Riccardo Masetti; per la fotografia e il sociale, Stefano Guindani; premio Excellent al cavaliere Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi e di Astoi Confindustria; riconoscimento inoltre alla Città di Alessandria e alla giornalista Valentina Frezzato de La Stampa per l’ideazione della mostra #saveBorsalino; e ancora, la scrittrice Manuela Diliberto e per la musica il cantautore Giovanni Caccamo reduce dal successo sanremese e che si esibirà durante la serata.

Violante Placido

Ouverture della serata con i dieci finalisti supported by Taomoda, tra i cinquanta selezionati dalla commissione composta da giornalisti ed esperti di settore, su 560 brand made in Italy che oggi costituiscono il nuovo board del comparto moda in Italia. Unicamente per Taomoda, Raffaela D’Angelo, Le Monde du Cuir, Suprema, Fabiana Ferri, Femme, Maria Sapio, Valentina Poltronieri, La Cles, Roberto Intorre, Ivan Bellanova. A loro si aggiunge special guest Orange Fiber, la start up che ha brevettato il tessuto ricavato dalle bucce d’arancia.

Giovanni Caccamo