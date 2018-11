Nasce a Catania la t-shirt con lo slogan tormentone delle festività

Dall’energia del vulcano Etna e dai colori della Sicilia trae ispirazione la prima street style t-shirt Anche a Te e Famiglia® by Taomoda. Perfetta per un lifestyle quotidiano, l’originale t-shirt, la cui flash riprende lo slogan tormentone delle festività Anche a Te e Famiglia®, sarà presentata in anteprima nazionale domenica 11 novembre alle ore 10 a Catania nell’esclusiva boutique Ragazzini Generali - tra i the best shop più influenti nel panorama nazionale - in corso Italia, 222. Puntando su un’estetica assolutamente pop che prende spunto dalla street art, la t-shirt coniuga design e contemporaneità. La divertente leggerezza di un capo d’abbigliamento unconventional si esprime così in un tripudio di colori intensi, pieni e luminosissimi: blu oltremare, arancione, verde smeraldo, rosa, grigio chiaro, fucsia, mélange, verde army, kaki, blu royal e naturalmente rosso Natale. Made in Italy in cotone 100%,naturale, la t-shirt, must have del Natale 2018, segue i trend e possiede un’impronta che non ha stagioni. I tessuti naturali profumano di spensieratezza e allegria per un outfit sempre più cool che spazia dal guardaroba bimbi a quello teen senza tralasciare l’uomo e la donna. Un mood che diventa tratto distintivo per effetto di un messaggio: Anche a Te e Famiglia’®. Designed to be positive!