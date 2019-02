Dallo stile cowboy agli anfibi, gli stivaletti sono la scarpa dell’inverno 2019

Non è mai facile indovinare, se ci si mette a tavolino, quelle che saranno le tendenze di stagione. Se, però, il mondo del fashion è sicuramente tra i più mutevoli e imprevedibili, quando si parla di scarpe esistono dei modelli che non tramontano mai, destinati a tornare anno dopo anno. Questo è ovviamente un bene, però non giustifica l’immobilismo: bisogna comunque adeguarsi a quelle piccole sfaccettature che cambiano, nella forma e – perché no – anche nel colore. Gli stivaletti sono la scarpa dell’inverno 2019, ma quali saranno i modelli in voga?

Gli ankle boots

Gli ankle boots saranno semplicemente la scarpa per eccellenza di questo inverno e per fortuna, aggiungiamo, perché sanno come abbinarsi a tutto. D’altronde si parla di un modello che sembra provenire dal passato, più precisamente dagli anni 2000: è il favoloso stivaletto a punta, mentre il tacco lo si lascia liberamente scegliere a chi lo indosserà. Può essere a spillo nei modelli più aggressivi, o magari medio, per chi preferisce sobrietà e comodità. Tra le varie opzioni non potrebbe mancare quello classico di pelle nera, proposto anche tra le scarpe Diesel, insieme ad altri esempi come lo stivaletto in velluto, molto glam.

Ankle boots, foto Gui Avelar

I sock boots

Anche qui verrebbe da dire: a volte ritornano. I sock boots rappresentano infatti una delle migliori e più piacevoli novità dello scorso anno e pare che non abbiano alcuna voglia di andare a prendere polvere. Non a caso, si sono riconfermati come un grande must anche per questo inverno 2019. Si tratta in particolare di modelli molto versatili, dato che ne esistono di tutti i tipi e di tutti i tessuti: vi basti pensare agli stivali calzino firmati da Le Walterine, insieme a tanti altri esempi.

Stivali cowboy

Probabilmente sono pochi i modelli in grado di far sfigurare gli stivaletti da cowboy. Questo perché ci troviamo di fronte ad un modello unico, dal sapore estremamente vintage ma anche molto alla moda. Al punto che, a dispetto della loro “età”, i migliori brand hanno deciso di investire proprio su di loro: si prenda ad esempio Emporio Armani, giusto per citare un marchio tra i tanti. Noti anche come texani o western, questi modelli spiccano per la precisione dei dettagli, e in certi casi per quel tocco di fantasia che rompe ogni schema.

Stivali da cowboy, un evergreen

Anfibi e trekking

Si chiude con due modelli di culto come gli anfibi e gli stivaletti trekking inspired: anche qui si fa un tuffo nel passato, agli anni ’90, dato che i cosiddetti combat boots provengono direttamente da lì. Alcuni modelli di spessore? Ad esempio gli anfibi di Jimmy Choo.

Stivaletti anfibi, un modello sempre di attualità

Non importa di quale modello si parli: gli stivaletti sono e saranno i grandi protagonisti di questo inverno 2019.