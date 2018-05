Dall'America alla Sicilia un fiume di premi per "FiSolofia"

Dopo aver vinto numerosi premi in precedenza, "FiSolofia", da ultimo, è stato inoltre selezionato al Dalmatia Film Festival in Croazia, al Santorini Film Festival in Grecia, al Corto Nanni di Piombino, all’Hub International Film Festival di Castellammare del Golfo. Il produttore Sergio Distefano: «L'esperienza negli Stati Uniti è stata straordinaria». Il regista Nicola Palmeri: «Distefano ha creduto subito in quest’idea e insieme abbiamo messo su un eccellente team di professionisti»