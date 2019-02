Gipi e Gero Arnone: «Il nostro è un documentario che poi sbarella»

Spacciandosi per un quindicenne, da più di vent’anni qualcuno manda lettere scritte a mano a tutti gli autori di fumetti italiani. Nelle quali chiede con estrema cortesia e passione uno “schizzetto” in regalo; e per limitare al minimo il disturbo, allega cartoncino busta e francobollo da utilizzare per soddisfare il suo desiderio. Un fumettista decide così di mettersi sulle tracce del meticoloso e accorato fan.

Questo l’evento scatenante da cui prende vita Il ragazzo più felice del mondo, secondo film di Gipi, prodotto da Fandango, documentario in cui la realtà si tinge di surreale, innescando un gioco di piani dal ritmo sempre divertente, a tratti esilarante.

Fumettista e illustratore già di culto, Gipi, alias Gianni Pacinotti, tra i suoi titoli più conosciuti La mia vita disegnata male, nel 2014 è stato tra i finalisti del premio Strega con Unastoria, primo romanzo a fumetti candidato; e il suo ultimo lavoro, La terra dei figli, è un best seller pubblicato in 16 lingue.

Una scena de "Il ragazzo più felice del mondo"

In Sicilia verrà in veste di regista e attore, esperienza condivisa con Gero Arnone, regista e sceneggiatore originario di Favara, con il quale, grazie all’associazione SudTitles, porterà Il ragazzo più felice del mondo in tour, con un calendario fitto che toccherà alcune città siciliane. Gipi e Arnone presenzieranno alle prime tre proiezioni in Sicilia, venerdì 15 febbraio alle 20 al Tiffany di Palermo, sabato 16 alle 18.30 al King di Catania, e alle 21 all’Iris di Messina. Poi il film tornerà in tour mercoledì 20 febbraio alle 20.30 al Rivoli di Mazara del Vallo, lunedì 25 alle 18.30 e alle 21 al Lumiére di Ragusa, e mercoledì 27 febbraio alle 21 all’Aurora di Modica e all’Esperia di Alcamo.

Un'altra scena de "il ragazzo più felice del mondo" di Gipi



A Gipi la voglia di fare cinema è nata da bambino. «Mio padre, di tanto in tanto - racconta - mi portava una cinepresa super 8 e una centralina di montaggio, di quelle vecchie che dovevi usare lo scotch e la taglierina, e ci facevo i film con gli amichetti. Coi disegni è stato un altro modo di esprimere il bisogno di raccontare storie, un modo di stare al mondo». Il fare cinema, però, è stato influenzato dall’essere un fumettista e viceversa? «Le due cose sono molto collegate per me, l’abitudine all’inquadratura che ti fai lavorando nei fumetti te la ritrovi nel cinema, e lavorare con gli attori ti arricchisce in termini di espressone, di tempi, di movimenti che puoi riusare nel fumetto. Al fumetto lavori da solo, ti chiudi col foglio e la penna a tavolino, magari per due o tre anni. Nel cinema sei in una specie di gita scolastica, a volte sento il bisogno più umano che artistico di passare da un mezzo all’altro».

Com’è nata la vostra collaborazione?

«Con Gianni ci siamo conosciuti per caso - racconta Arnone -, aveva letto un mio blog e gli era piaciuto, ci siamo incontrati che lui viveva ancora a Pisa, ed è nata subito un’amicizia, prima che una felice relazione professionale. Quando si è trasferito a Roma abbiamo provato a fare diverse cose, poi come accade la stragrande maggioranza delle cose che cominciamo io e lui - dice ridendo - finiscono in un aborto totale. E adesso siamo vincolati settimanalmente per una cosa che per noi è massimo divertimento, e che facciamo con libertà assoluta», parlando dei corti di satira politica - semplici, calmi e taglienti come carta affilata - che i due scrivono e interpretano per Propaganda Live in onda su La 7 e sul web.

Il ragazzo più felice del mondo sembra concepito con la stessa libertà. «È quello che è successo davvero – ci dice Gipi -, il film è stato quasi improvvisato, succedevano delle cose che ci facevano ridere e dicevamo: dai mettiamole in scena».

"Il ragazzo più felice del mondo", il nuovo docufilm di Gipi

Prendendo direzioni che a volte sorprendono i due realizzatori. «L’idea all’inizio era di fare un documentario sulla storia di questo eterno ragazzo di 15 anni – ci dice Arnone - così assurda da sembrare inventata, e infatti non è un mockumentary, ma un documentario che a un certo punto sbarella». Lo spettatore avrà il piacere di scoprire come.

Il piano reale e fantastico, del volontario e dell’involontario, si mischiano a tal punto che si arriva a pensare possibile la realizzazione de La vita di Adelo, remake omo del film di Kechiche, che nel documentario Gipi propone a un imperturbabile Domenico Procacci (Mr. Fandango), mimandogli una scena hard carica di sonori bip! «La vita di Adelo, no, non lo vorrei fare - ride Gipi - ma vorrei vivere in un Paese in cui si potesse fare e mandarlo in onda sulla Rai in prima serata, ma ora non è il momento migliore».

Numerosi i programmi futuri di Gipi. «Sto lavorando a un libro nuovo a fumetti, continuo a scrivere robe per il cinema, e lavorerò con Gero finché avremo voglia, spero tanto. E poi non so, sto facendo animazione, e tra i sogni pazzi lavorare a un videogioco».

Anche Arnone nel suo futuro vede una lunga collaborazione con Gipi, ma non solo. «Nel mio piccolo - ci dice - avevo fatto in precedenza delle cose, ma penso difficilmente potrò trovare una persona con la libertà creativa che ha Gianni». E aggiunge, con un tono così serio da presupporre il satirico retroscena: «Sto anche aprendo una start up, facciamo teaser a energia solare, in una giornata di sole ci metto 45 minuti a stordire un rom. Fatto in materiale ecosostenibile, roba tutto green».

