Alla scoperta della Sicilia guidati dai profumi e sapori dell’autunno

L’autunno è una stagione buona come i sapori tipici del periodo. La Sicilia è ricca dei frutti autunnali e in questo ultimo week end di ottobre sono numerosi gli appuntamenti sparsi nelle varie provincie. Occasioni per andare alla scoperta delle bellezze dell’Isola, assaggiare e scoprire i prodotti locali e rispolverare le ricette d’una volta.

CioccolArt Sicily a Forza D'Agro (Messina). Da venerdì a domenica nel suggestivo borgo del Messinese, il festival dove grandi artisti, conoscitori del mondo gastronomico, chef e cantine si incontrano per festeggiare sua maestà il cioccolato. Tre giorni intensi dove scultori, pittori, gastronomi, studiosi, pasticceri e chef si susseguono al Convento Agostiniano, sede del CioccolArt Sicily Museum, museo interamente dedicato al cioccolato, dove è possibile ammirare vere e proprie opere d’arte realizzate in cioccolato plastico come la Dea di Morgantina, o i Mosaici di Piazza Armerina ed il barocco siciliano di Noto e Modica.

Sagra della Castagna a Mezzojuso (Palermo). Da venerdì a domenica, la sagra farà riscoprire un prodotto radicato nella comunità del paese arbëreshë, di radice albanese ortodossa, del Palermitano, attraverso numerose iniziative che, oltre a permettere la degustazione delle castagne nelle sue diverse ricette, faranno riscoprire e conservare i profumi e i sapori del passato. I visitatori avranno la possibilità, oltre che degustare una grande varietà di prodotti tipici, di visitare le chiese (di rito Latino e Bizantino), i musei (del Libro antico, dell'Opera dei Pupi Siciliani e del Mastro di Campo) e il prezioso patrimonio iconografico.

Sagra della mostarda di ficodindia a Gagliano Castelferrato (Enna). Da venerdì a domenica l'avvenimento culturale-culinario più importante del paese: il Fico d'india da sempre è stato l'alimento di riferimento per il popolo gaglianese.

Festa dei sapori madoniti d’autunno a Petralia Sottana (Palermo). Da venerdì a domenica, gastronomia, musica, spettacoli, percorsi naturalistici ed escursioni guidate. La manifestazione nasce come Sagra delle castagne quasi a ricordare il carattere castagnusu (arcigno) della gente di Petralia Sottana e dei madoniti in genere. Il programma prevede appuntamenti culturali, degustazioni alla scoperta dei sapori della tradizione, spettacoli musicali, possibilità di visitare chiese e mostre, momenti di intrattenimento per grandi e piccini e iniziative di solidarietà.

Fungo Day, mostra e sagra dei funghi ad Ucria (Messina). La sagra si svolgerà sabato. Il programma della manifestazione prevede visite guidate al Museo etnostorico dei Nebrodi e alla Banca del germoplasma vegetale (Ente parco dei Nebrodi); mostra micologioca, consulenze micologiche per visitatori, mostra di pittura, animazione e spettacoli musicali, stand gastronomici.

Sagra della Castagna ad Antillo (Messina). Sabato e domenica la manifestazione celebrerà un prodotto tipico del territorio. La sagra ospita anche una ricca e variegata mostra mercato dei prodotti tipici antillesi: salsiccia, salumi, funghi, olio, vino, miele, noci, frutta secca, pane casereccio, formaggi, maccheroni, ecc. oltre agli apprezzati prodotti dell’artigianato locale.

Sagra dello Zafferano a Valguarnera Caropepe (Enna). Sabato e domenica degustazioni di prodotti tipici locali e risotti, arancini, cannoli e altri dolci tipici rigorosamente a base di zafferano, incontri, giochi e intrattenimento, visite guidate al centro storico del paese.

Uva Fest a Canicattì (Agrigento). Domenica la Sagra dell'uva Italia, tradizionale manifestazione autunnale dedicata al vino, l'uva bianca da tavola della varietà “Italia”, marchio IGP “uva da tavola di Canicattì”, ed all'agricoltura. In calendario degustazioni, sfilate di carretti siciliani e musiche della tradizione siciliana.

Sagra del ficodindia dell'Etna D.O.P. a Belpasso (Catania). Da venerdì a domenica sarà presentata e promozionata l'intera filiera (frutti, piatti di ristorazione, artigianato etc.). Spazio anche all'intrattenimento, l'arte e la cultura con estemporanee di pittura, mostre artistiche, contest fotografici, musica, esibizioni.

Ottobrata a Zafferana Etnea (Catania). Il sipario sull’Ottobrata 2018 calerà, domenica 28 ottobre in occasione della sagra dei funghi e delle castagne. Nella piazza principale (ex piazza Umberto I e recentemente intitolata al Cardinale Pappalardo) sarà possibile degustare il piatto tipico siciliano acura dell’Istituto Professionale di Stato “Rocco Chinnici” di Nicolosi.