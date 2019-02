Belfast diventa la casa de "Il trono di spade"

La mostra de Il Trono di Spade, visitabile fino al 12 febbraio al Promenade del CentrO Oberhausen della cittadina tedesca a nord di Düsseldorf, ad aprile si sposta a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, la parte sotto la corona del Regno Unito dell’isola di Smeraldo. L’evento è in arrivo al Titanic Exhibition Centre di Belfast, dove si trovano i leggendari Titanic Studios in cui sono state effettuate gran parte delle riprese della serie negli ultimi 10 anni, e sarà visitabile dall’11 aprile al 1° settembre. Si tratta di un progetto a cura di GES Events, in collaborazione con Hbo, produttrice della celeberrima serie televisiva.

Un altro allestimento della Game of Thrones Exhibition

Una mostra che combina costumi, oggetti di scena autentici e maestose scenografie di tutte e sette le stagioni, per creare un’esperienza Game of Thrones interattiva e coinvolgente senza pari. L’esposizione copre uno spazio di 5.000 metri quadri e rappresenterà una parte importante dell'eredità incredibile che questo capolavoro ha lasciato all’Irlanda del Nord.

I fan potranno immergersi nei mondi di Westeros ed Essos, così come potranno rivivere le prove e le peripezie di coloro che lottano per la sopravvivenza all'ombra del Trono di Spade, in vista dell'anticipata ottava stagione. La mostra darà ai fan l'esperienza unica di vedere da vicino la maestria dietro le quinte della serie premiata con l’Emmy Award, così come avere l'opportunità di vivere i paesaggi invernali del Nord e il viale alberato della Kingsroad, vedere un presidio di guerrieri Immacolati e i costumi di Casa Targaryen entrare nella Casa del Bianco e del Nero, esplorare Castle Black, la casa dei Guardiani della notte e assistere alla Battaglia per il trono di ferro.

Game of Thrones sta tornando in tv con l'ottava stagione. Hbo ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo teaser, rivelando la data ufficiale, che appare al termine del video: in contemporanea con la messa in onda americana l'appuntamento è nella notte fra il 14 e il 15 aprile su Sky Atlantic.

vivere@viveregiovani.it