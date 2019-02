Ad Agrigento riapre San Gerlando, il patrono ritrova la sua chiesa

C’è grande attesa ad Agrigento per la riapertura della Cattedrale di San Gerlando. Dopo otto anni di chiusura al culto e alla fruizione integrale, infatti, venerdì 22 febbraio la Cattedra del Vescovo agrigentino riaprirà le sue porte al territorio. Le celebrazioni, che si concluderanno lunedì 25 febbraio con la festa in onore di San Gerlando, patrono della città di Agrigento, saranno anche l’occasione per visitare il centro storico di Girgenti e gustare i piatti tipici della cucina giurgintana.

Sono diverse, infatti, le trattorie tipiche e le enoteche che si incontrano lungo il percorso arabo–normanno; pasta fresca, caponata, arancini al nero di seppia, fritturina di paranza servita nei “coppi”. Il tutto innaffiato col Diodoros, il vino della Valle dei Templi. Un trionfo di sapori e di odori descritti anche nelle novelle e nei racconti di due grandi agrigentini: Luigi Pirandello ed Andrea Camilleri.

La statua di San Gerlando

Il tour può iniziare dalla Cattedrale che da venerdì 22 febbraio potrà essere ammirata in tutta la sua maestosa bellezza. La storia della Cattedrale è legata a quella dei Normanni, che, dopo aver conquistato la Sicilia, si occuparono della riorganizzazione religiosa. Ristabilirono le diocesi e finanziando la costruzione delle chiese. L’edificio fu eretto per volontà del vescovo normanno Gerlando, poi santo. I lavori di costruzione iniziarono intorno al 1093 e finirono nel 1099. La Cattedrale si contraddistingue per la varietà dei suoi stili. Il soffitto è diviso in tre campate: l’occidentale è a capriate di legno, la centrale è di stile spagnolo e a cassettoni dorati e al centro si nota un’aquila bicipite stemma degli Asburgo.

Della Cattedrale è interessante l’acustica: dietro l’altare maggiore, nell’abside, si possono sentire le parole pronunciate a bassa voce dalla porta principale. La leggenda narra che il fenomeno fu scoperto da un imbianchino, che mentre lavorava dietro l’altare maggiore sentiva la moglie che confessava i propri peccati al confessore in fondo la chiesa.

Le celebrazioni per la riapertura hanno preso il via la scorsa domenica con la traslazione del busto reliquiario nella Chiesa di Santa Maria dei Greci. Altri momenti significativi saranno domani pomeriggio per la riapertura con il raduno dei rappresentanti delle Comunità parrocchiali, la preghiera dinanzi la porta della Cattedrale e la Santa Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro.

Infine, lunedì 25 febbraio, festa del Santo Patrono, l’offerta dell’olio della Comunità ecclesiale di Santa Elisabetta, musica ed animazione e visite guidate alla Cattedrale che rimarrà aperta fino alle 22.

Il tour prosegue al Museo Diocesano, un percorso museale a cielo aperto che rappresenta l’entità storicamente più importante della storia della Chiesa locale, dei suoi riti e tradizioni religiose, liturgiche e cultuali.

Il percorso comprende anche la Chiesa di Santa Maria dei Greci che corrisponde all’antico tempio di Atena. Di questo tempio rimangono tracce nelle fondazioni e nei resti della cella. L'interno è a tre navate e la centrale presenta un soffitto ligneo di linea trecentesca, a capriate dipinte. Alle pareti sono tracce di sette riquadri trecenteschi affrescati, distribuiti attorno alla figura di una Madonna in trono col Bambino andata in parte distrutta. I sette riquadri rappresentavano scene della vita di Maria.

Il Museo diocesano di Agrigento

La Chiesa di San Lorenzo, poi, ha decorazioni a stucchi di scuola serpottiana, mentre le statue, opera di Giuseppe e Giacomo Serpotta rappresentano le Virtù: l’amore, la semplicità, la carità, la prudenza, la giustizia, la religione, la fortezza, la mansuetudine. Gli amanti dei dolci devono assolutamente fare una sosta al Monastero di Santo Spirito per gustare il cous cous di pistacchio. Questo dolce siciliano è una ricetta delle suore cistercensi del Monastero.

Un segreto da sempre custodito tra le mura dell’antico convento, tramandato nei silenzi della clausura.

Monastero di Santo Spirito ad Agrigento

concordialm@libero.it