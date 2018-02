"Specchi rotti", la scommessa sanremese vincente della messinese Alice Caioli

L'abbiamo vista in gara a Sanremo per le nuove proposte dove ha vinto il premio della Sala stampa. E' la messinese Alice Caioli, 22 anni, in gara con Specchi rotti alla 68^ Edizione del Festival della Canzone Italiana tra le Nuove Proposte con l’etichetta Round 35, distribuita da Warner Music. E dopo la prima esibizione è stata in testa nella classifica della giuria demoscopica. Firmata dalla stessa Alice Caioli insieme a Paolo Muscolino, che ne ha anche curato la produzione, Specchi rotti è un’intensa ballad dal forte impatto melodico, ricca di suggestioni elettroniche e dal sapore r’n’b.

Il brano scelto dalla Commissione capitanata dal Direttore artistico Claudio Baglioni, parla di lei e del proprio vissuto in relazione al mancato rapporto con il padre. Il video, per la regia di Alberto Cosenza, è stato girato a Castel di Tusa, in provincia di Messina, al museo albergo Atelier sul Mare di Antonio Presti. La maggior parte delle scene sono ambientate nella camera dalle pareti nude e nere chiamata "La torre di Sigismondo" la cui peculiarità è il letto rotondo girevole situato al centro della stanza e la grande nonché unica finestra sul soffitto.

Alice Cairoli su Facebook: «Dietro Specchi rotti si nasconde la mia storia, è un invito a volersi bene a tutti i ragazzi che per attirare l’attenzione dei genitori, per rabbia, dolore o per ripicca, si imbattono in strade sbagliate, come alcool o droga, si circondano di cattive compagnie, si perdono nel tunnel della depressione, diventando difficili da gestire. Io so quanto è difficile uscire dal buio ma so anche quanto è appagante riuscirci. Non permettete mai a nessuna situazione spiacevole o ad una pesante assenza di rendervi l’ombra di ciò che siete»

Alice Cairoli