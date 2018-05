Giovanni Caccamo ha "Bisogno di tutto"

E’ online il nuovo video di Giovanni Caccamo, “Bisogno di tutto”, secondo singolo estratto dal suo ultimo album “Eterno”. Il video è un lungo piano sequenza diretto da Trilathera e girato al Teatro Comunale di Carpi. E dall’11 maggio Giovanni Caccamo sarà sui palchi delle più suggestive piazze e arene estive d’Italia con il suo nuovo spettacolo “Eterno Tour”, insieme al Maestro Beppe D’Onghia al pianoforte e l’ensemble storico di Lucio Dalla composto da Anton Berovski (violino), Elvi Berovski (violino), Erica Alberti (viola), Enrico Guerzoni (violoncello), Massimo Sutera (basso) e Lele Veronesi (batteria e percussioni). Si parte l’11 maggio dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta a San Miniato (Pisa) e si prosegue il 12 alla Notte Sacra presso la Basilica Sant’Andrea della Valle di Roma, il 13 a alla Cascina Tre Fontanili a Vimodrone (Milano), il 19 maggio al Palazzo d’Avalos a Vasto (CH), il 3 giugno a Blegny Mine a Liegi, il 16 al Molo di Varazze (SV), il 28 a Piazza Kuerc a Bormio (La Milanesiana Festival) e si concluderà l’11 luglio al Teatro Il Maggiore a Verbania (La Milanesiana Festival).

Caccamo al Teatro comunale di Carpi

«La musica per me è sempre stata un bisogno fondamentale - ha scritto Caccamo su Facebook per presentare il brano e il nuovo video -. Insieme a lei ho imparato a conoscere le mie emozioni, a scriverne, parlarne ma sopratutto a viverle. In questi anni ho cercato di capire quale fosse l’essenza della mia esistenza, il centro del mio equilibrio; quali fossero per me gli ingredienti fondamentali della mia quotidianità, di cosa avessi realmente bisogno: passeggiare, respirare, dialogare, dedicarsi del tempo, ascoltarsi, fare l’amore, tutto ciò che consenta a corpo, anima e mente di fondersi in una cosa sola; assaporare a pieno il valore di essere vivi ed imparare a sorridere. “Bisogno di tutto", parla di questo».